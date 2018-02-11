В Черновцах задержали "минера-шутника"

В Черновцах правоохранители задержали 45-летнего мужчину, который по телефону сообщил о "минировании" торгового центра в городе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ложный звонок о минировании поступил 10 февраля. В заведение выехали сотрудники полиции, СБУ, прокуратуры и аварийные службы. Обследовав здание и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили никаких посторонних или взрывоопасных предметов. Для обследования помещения было эвакуировано около 450 человек персонала и посетителей торгового центра.

В результате проведенной совместной спецоперации полиции и СБУ уже через два часа после поступления ложного сообщения правоохранители установили личность минера. Им оказался 45-летний житель областного центра.

"Сообщение о взрывчатке было лишь шуткой", – пояснил правоохранителям он свой поступок.

По предварительным подсчетам, "шутка" о заминировании нанесла полмиллиона гривен убытков.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.