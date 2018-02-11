Минобороны: Санитарные "Богданы" имеют больше плюсов, чем минусов

Все недостатки будут исправлены в следующих партиях

Приостановка производства санитарных автомобилей "Богдан-2251" не планируется. Сейчас устраняются выявленные в ходе эксплуатации недостатки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"В целом данный санитарный автомобиль имеет много существенных преимуществ, но есть ряд замечаний и недостатков, которые будут исправлены в следующих партиях совместными усилиями предприятий "Богдан Моторс", Министерства обороны Украины, волонтерских и общественных организаций, представители которых входят в состав рабочих групп, созданных с целью усовершенствования технической, медицинской и эксплуатационной составляющих санитарных автомобилей "Богдан-2251", - говорится в сообщение.

В Минобороны уверяют, что наработанные рабочими группами рекомендации будут учтены предприятием в процессе производства следующих партий санитарных автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в конце января Совет волонтеров при Минобороны сообщил, что 25 из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

По данным Минобороны, в транспортном средстве обнаружили три недостатка: выход из строя топливной системы, несовершенство ходовой части и медицинского КУНГа.