ФСБ задержала гражданина Украины в оккупированном Симферополе

ФСБ России сообщает о задержании в оккупированном Симферополе гражданина Украины, собиравшего и передававшего украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.
"11 февраля ФСБ России в Симферополе задержан гражданин Украины Константин Давыденко. Он целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России", - сообщили в понедельник Интерфаксу в ЦОС ФСБ.
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Там отметили, что "утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства".
ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ - шпионаж.
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