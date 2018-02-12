"Дорогу смерти" между Самбором и Дрогобычем начали латать

К капитальному ремонту обещают приступить с наступлением благоприятных погодных условий

После того, как в соцсетях появилось фото дороги "Дрогобыч-Самбор", которую пользователи назвали "20 километров ужаса и шока", дорожники решили ее немного подлатать.

Об этом сообщает в Facebook "Варто - Галицькі Новини".

Сейчас на дороге работает тяжелая техника. Там проводятся работы по профилированию с добавлением подсыпочного материала. Снимается верхний слой для уменьшения ям.

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По информации Облавтодора капитальный ремонт начнется с наступлением благоприятных погодных условий, чтобы соблюсти все технологические требования и температурные режимы.

Отметим, с 6 февраля на маршрут перестали выходить автобусы сообщением Дрогобыч-Самбор. Неофициальное объяснение звучит так: "Дорогой смерти ездить никто не будет. Убивать своих пассажиров не намерены".

Напомним, Укравтодор обнародовал перечень дорог, которые отремонтируют в 2018 году.