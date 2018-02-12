В Беларуси назначили суд по делу украинского журналиста Шаройко

Когда именно начнется процесс и будет ли он открытым, не сообщается

В Беларуси назначили суд по делу украинского журналиста Павла Шаройко.

Об этом сообщила его адвокат Лариса Быкова, пишет Радио Свобода.

"Да, суд назначен", - сказала она.

При этом правозащитница не уточнила, когда именно начнется процесс и будет ли он открытым.

Верховный суд и КГБ Беларуси не комментируют информацию о начале судебного процесса над Шаройко.

Напомним, 17 ноября стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.