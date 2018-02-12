На оккупированной части Донбасса работникам предприятий выдают продуктовые наборы вместо зарплаты.
Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.
"Экономическая ситуация в ОРДЛО выходит на новый уровень! Мем ІІІ тысячелетия - тормозки вместо заработной платы! Следующий шаг - полный отказ от бумажных и других денежных знаков и духовно-скрепный натуральный обмен!" - написал он.
"На фото выписка из основного распоряжения, и знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть", - отметил официальный представитель ГПСУ.
Напомним, Фокус рассказал, что едят украинские бойцы в зоне АТО.