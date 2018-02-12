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Ситуация на Донбассе

Документ В ОРДЛО выдают продукты вместо зарплат

<span class="label red">Документ</span> В ОРДЛО выдают продукты вместо зарплат

Экономическая ситуация на оккупированных территориях выходит на новый уровень

12.02.18 263
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На оккупированной части Донбасса работникам предприятий выдают продуктовые наборы вместо зарплаты.

Об этом сообщил официальный представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

"Экономическая ситуация в ОРДЛО выходит на новый уровень! Мем ІІІ тысячелетия - тормозки вместо заработной платы! Следующий шаг - полный отказ от бумажных и других денежных знаков и духовно-скрепный натуральный обмен!" - написал он.

"На фото выписка из основного распоряжения, и знающие люди по ту сторону реальности утверждают, что так оно и есть", - отметил официальный представитель ГПСУ.

Напомним, Фокус рассказал, что едят украинские бойцы в зоне АТО.

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