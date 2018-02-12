Варшава прогнозирует "тяжелые переговоры" с Киевом

Вице-премьер-министр Польши Петр Глинский 16 февраля проведет встречу с вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

Об этом говорится в сообщении Польского радио.

По словам Глинского, в связи с внесением Польшей изменений в скандальный закон об Институте национальной памяти, переговоры "могут быть более тяжелыми".

"16 февраля я намерен встретиться с вице-премьером Украины Павлом Розенко. Наверное это будут переговоры, которые могут быть более тяжелыми в связи с принятыми изменениями в закон. Хочу четко сказать: историческая правда - это то, от чего мы не убежим", - заявил чиновник.

Однако он добавил, что остается оптимистом, поскольку официальная реакция украинской стороны "была сдержанной".

"Известно, кто пытается нас разделить и кому важно, чтобы мы не могли договориться. Пусть не надеется на это. У нас есть с Украиной общие интересы и ценности, что подтвердили в декабре наши президенты Петр Порошенко и Дуда. Мы поддерживает европейские стремления Украины и поддерживаем ее в конфликте с Россией. Верю, что мы сможем для нашего общего блага решить проблемы и развивать наши взаимоотношения на правде и чувствительности", - подчеркнул Глинский.

Напомним, Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону.