За январь в 10,5 тыс. ДТП погибли 193 человека, - Нацполиция

В январе 2018 года в Украине произошло 10 425 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 193 и пострадали 1907 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Всего в 1477 ДТП были жертвы и/или пострадавшие.

Больше всего дорожных аварий зафиксировано в столице - 2604 (134 - с пострадавшими). На киевских дорогах в январе погибли 12 человек, 161 - был травмирован.

При этом, больше всего жертв в результате ДТП было во Львовской (22) и Киевской (17) областях. Меньше всего аварий произошло на дорогах Луганской (72) и Кировоградской (86) областей.

Данная статистика не включает территории аннексированного Крыма и Севастополя, а также оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в период с января по ноябрь 2017 года на дорогах Украины погибло 3058 человек и было совершено 146 487 тысяч ДТП.