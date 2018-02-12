Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 12 февраля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 12 февраля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9218
- Звуки Феодосии. Город, который дан 2574
- За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 14046
- Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5112
- Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3023
- Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5520
- Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2455
- "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3686
- Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1544
- Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5242
- На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 15887 / 18886
- Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 5977 / 35275
- Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 4179 / 5241
- Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой" 3994 / 4671
- Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 3376 / 3565
- Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 2489 / 9218
- Северокорейские чирлидерши в Пхенчхане показали, как нужно болеть за свою команду 2370 / 2786
- В Украине введены новые правила пересечения границы 2036 / 16023
- Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми 1896 / 2220
- Рай на Тае. Инструкция по выживанию с китайцами 1390 / 1468
- Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 61 / 35275
- Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 30 / 3565
- На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 25 / 18886
- Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 24 / 9218
- Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой" 11 / 4671
- За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 8 / 14046
- Правдивая ложь. Как вылечиться от информационной болезни 7 / 903
- Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 7 / 5241
- Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 6 / 4554
- Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми 6 / 2220
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.