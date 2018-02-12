Военная помощь Украине от США не ограничится поставками Javelin, - эксперт

Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Об этом заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense, передает Украинская правда.

"Нет оснований считать, что сама только отправка ракет "Джавелин" (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины", - пишет эксперт.

"Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС", - подчеркивает Бланк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американское оружие достанется Украине бесплатно

"Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно", - убежден он.

"Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она - неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов", - отмечает исследователь.

Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.

"НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве", - убежден Бланк.

Напомним, США уже начали подготовку к поставке Javelin Украине.