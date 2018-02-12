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Летальное оружие для Украины

Военная помощь Украине от США не ограничится поставками Javelin, - эксперт

Военная помощь Украине от США не ограничится поставками Javelin, - эксперт
ПТРК Javelin / Фото: medium.com

Пока оборонная отрасль Украины - неровня технологическому уровню России

12.02.18 61
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Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"

Об этом заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense, передает Украинская правда

"Нет оснований считать, что сама только отправка ракет "Джавелин" (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины", - пишет эксперт. 

"Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС", - подчеркивает Бланк. 

"Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно", - убежден он. 

"Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она - неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов", - отмечает исследователь. 

Он пишет, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств. 

"НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве", - убежден Бланк.

Напомним, США уже начали подготовку к поставке Javelin Украине.

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