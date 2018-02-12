ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время Евромайдана

Генпрокуратура расследует два производства по факту убийств и ранений милиционеров

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц в убийстве из огнестрельного оружия правоохранителей во время Евромайдана. Об этом на брифинге сказал прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской, передают Українські Новини.

Генпрокуратура расследует 2 производства по факту убийств и ранений милиционеров в ходе акций протестов.

"Есть производство по факту убийств и покушений на убийства представителей правоохранительных органов. В рамках этого производства исследуются обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп граждан... В этом уголовном производстве сообщено о подозрении определенным лицам", - сказал прокурор.

При этом Донской отказался назвать, кому конкретно сообщено о подозрении, сославшись на то, что он не является процессуальным руководителем в данном уголовном производстве.

Напомним, за преступления против Майдана посадили только одного человека.