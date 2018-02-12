Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Страна » ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время Евромайдана
ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время Евромайдана
Боец "Беркута" ведет огонь по протестующим / Скриншот YouTube

ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей во время Евромайдана

Генпрокуратура расследует два производства по факту убийств и ранений милиционеров

12.02.18 138
000

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц в убийстве из огнестрельного оружия правоохранителей во время Евромайдана. Об этом на брифинге сказал прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской, передают Українські Новини.

Генпрокуратура расследует 2 производства по факту убийств и ранений милиционеров в ходе акций протестов.

"Есть производство по факту убийств и покушений на убийства представителей правоохранительных органов. В рамках этого производства исследуются обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия к правоохранителям со стороны определенных групп граждан... В этом уголовном производстве сообщено о подозрении определенным лицам", - сказал прокурор.

При этом Донской отказался назвать, кому конкретно сообщено о подозрении, сославшись на то, что он не является процессуальным руководителем в данном уголовном производстве.

Напомним, за преступления против Майдана посадили только одного человека.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Горбатюк: Решение суда по делу Януковича могут отменить из-за заочной процедурыЗа преступления против Майдана посадили только одного человекаПравоохранители опровергают задержание Саакашвили

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9216
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 2574
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 14044
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5112
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3023
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5520
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2454
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3685
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1544
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5242
  1. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 15887 / 18886
  2. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 5977 / 35272
  3. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 4179 / 5241
  4. Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой" 3994 / 4671
  5. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 3376 / 3563
  6. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 2489 / 9216
  7. Северокорейские чирлидерши в Пхенчхане показали, как нужно болеть за свою команду 2370 / 2786
  8. В Украине введены новые правила пересечения границы 2036 / 16020
  9. Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми 1896 / 2220
  10. Рай на Тае. Инструкция по выживанию с китайцами 1390 / 1468
  1. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 61 / 35272
  2. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 30 / 3563
  3. На Земле найден язык, в котором нет понятия "купи-продай" 25 / 18886
  4. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 24 / 9216
  5. Лавров назвал закон о реинтеграции Донбасса "колоссальной ошибкой" 11 / 4671
  6. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 8 / 14044
  7. Правдивая ложь. Как вылечиться от информационной болезни 7 / 903
  8. Варшава осознает обеспокоенность Киева по скандальному закону 7 / 5241
  9. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 6 / 4554
  10. Колонизации быть. Как Илон Маск собирается заселить Марс людьми 6 / 2220
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.