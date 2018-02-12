Пожар в одесском лагере: тела трех детей отправят на повторную экспертизу

Родители хотят удостовериться, что при захоронении не было допущено ошибки

В понедельник, 12 февраля, представители прокуратуры и судмедэксперты проводят эксгумацию тел трех детей, погибших 15 сентября во время пожара в лагере "Виктория", для проведения повторной экспертизы в Харькове. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Одесской облпрокуратуры Инну Вербу.

"25 января родители двух погибших детей обратились в прокуратуру Одесской области с просьбой о проведении эксгумации и независимой ДНК-экспертизы тел, поскольку хотят быть уверенными, что не произошло ошибки при захоронении детей на Западном кладбище Одессы и на кладбище села Троицкое Беляевского района. Планируется, что изъятие тел будет осуществлено сегодня, после чего их доставляют на судебно-медицинское исследование в Харьков", - рассказала Верба.

Напомним, 15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере "Виктория" произошел пожар – загорелось деревянное здание одного из корпусов. Огонь полностью уничтожил двухэтажный деревянный дом, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. Погибли трое детей, двое пострадали.

Сотрудники ГСЧС сообщили, что лагерь несколько месяцев работал без пожарной сигнализации.