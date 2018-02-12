Порошенко: Каждая эскалация на Донбассе зависит от Путина

Весь мир знает, что Путин не выполняет свои обещания

Обострения конфликта на Донбассе происходят с ведома и полностью зависят от российского руководства. Об этом президент Петр Порошенко рассказал в интервью немецкому изданию Bild, передает пресс-служба главы государства.

"У Путина в Украине столько армии, он в любой момент может способствовать обострению положения, если ему вздумается. Я однажды рассказывал канцлеру Меркель: Вы можете себе представить, что на востоке Украины сейчас находится больше танков, чем есть в наличии у Бундесвера? На этой небольшой территории расположено 600 танков", - отметил президент.

Порошенко также поблагодарил Меркель за помощь в подписании минских договоренностей, которые позволили прекратить острую фазу противостояния в феврале 2015 года. При этом он напомнил, что российский президент Владимир Путин не выполняет взятые на себя обязательства.

"Однако, как знает весь мир: президент РФ не выполняет взятые на себя обещания. Всегда, когда он хочет, он способствует очередной эскалации", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что с момента заключения минских соглашений погибли 824 человека.