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Турчинов не собирается принимать участие в президентских выборах

Турчинов не собирается принимать участие в президентских выборах
Александр Турчинов / Фото: facebook.com/rnbou

Ни в качестве кандидата, ни - главы предвыборного штаба

12.02.18 101
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты страны на выборах в 2019 году. Об этом он рассказал в интервью Громадському.

Также он опроверг слухи о том, что возглавит штаб Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

"Я работал президентом, мне не понравилось, спать нельзя, колоссальная нагрузка, поэтому я не планирую принимать в качестве кандидата в президенты и не планирую возглавлять любой штаб - любой, я подчеркиваю", - отметил он.

Также Турчинов добавил, что для успешного проведения реформ команда власти должна демонстрировать единство.

"Политическими штабами должны заниматься те, кто занимается политикой, тем больше я думаю, у Петра Алексеевича уже все распланировано, он не в первой кампании принимает участие, а вот другой вопрос - как сказано в Библии, когда царство разделено - оно обречено. То есть не может властная команда конкурировать между собой. Потому что она не сможет заниматься реформами, экономикой, а только распрями. Власть должна быть единой командой", - добавил Турчинов.

Напомним, Гройсман призвал закрепить децентрализацию в Конституции.

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