АТО: погиб наш боец

12 февраля в районе проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска продолжили обстреливать украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 зафиксировано 8 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

В результате вражеского огня погиб один украинский воин, еще один наш защитник был ранен.

На луганском направлении враг активизировался вблизи Новолуганского, Светлодарска и Зайцево. Здесь захватчики вели огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Несколько очередей из пулеметов прозвучали неподалеку Новгородского.

Из гранатометов различных типов противник обстреливал позиции сил АТО у Катериновки, а по защитникам Попасной – вел огонь из минометов калибра 82 мм.

Наиболее активно враг обстреливал защитников Крымского. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.