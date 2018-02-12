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Выдворение Саакашвили из Украины

Польша приняла Саакашвили

Польша приняла Саакашвили
Михеил Саакашвили / Facebook.com/SaakashviliMikheil

Польская сторона приняла во внимание тот факт, что Саакашвили - муж гражданина государства-члена ЕС

12.02.18 310
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Польская пограничная служба приняла лидера украинской партии "Рух новых сил", бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили на своей территории.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте польского ведомства.

"Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной службы", - говорится в сообщении.

По информации источника ТСН.ua, возвращать политика в Украину не будут.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook, что пообщался по телефону с Саакашвили - тот уже в Варшаве.

Ранее стало известно, что Михеила Саакашвили 12 февраля задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.

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