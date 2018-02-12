В Донецкой области ранен мирный житель

12 февраля в Гранитном Донецкой области 63-летний мирный житель получил пулевое сквозное ранение левого плеча. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.
Инцидент произошел около 13:00.
"Информация о ранении мужчины поступила в Волновахский отдел полиции от медиков. На данный момент известно, что мужчина убирал снег возле своего дома, когда услышал звуки выстрелов", – говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу Волновахи, где его прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает.
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Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает обстоятельства происшествия.
Указанный факт предварительно квалифицирован по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.