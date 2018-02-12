Действующий гендиректор Укроборонпрома уходит со своего поста

Заявление об уходе Роман Романов написал в прошлом году

Генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов уходит со своей должности. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Я принял решение покинуть свой пост главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", – заявил Романов.

В своем заявлении он поблагодарил всех работников концерна.

"Я благодарен каждому из 80 000 работников Укроборонпрома, которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны. Уверен, что мой последователь продолжит этот курс. А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отразился на эффективности работы концерна", – подытожил Романов.

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Напомним, слухи об отставке генерального директора Укроборонпрома Романа Романова появились в декабре 2017 года. Тогда Романов их опроверг.