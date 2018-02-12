Эксперты посчитали, сколько стоит убрать герб СССР с киевской "Родины-матери"

Демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" может стоить 500 тысяч гривен. Об этом сообщает УНИАН.
Если его заменят чем-то надежным и эстетичным, сумма вырастет до 8 миллионов, посчитали эксперты.
Политики настаивают на декоммунизации памятника. Их оппоненты называют множество причин, чтобы не делать этого. От технических до строгого авторского права.
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По этим же причинам на своих местах остаются десятки коммунистических реликвий по всей Украине.