Главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко заявил о планах захватить в будущем новые территории. Об этом он заявил 12 февраля на митинге, посвященном 100-летию провозглашения Донецко-Криворожской республики.
"Наши предки нарисовали нам карту. Были перечислены Харьков, Таврида, но мы можем и расширить, там еще и Бессарабия, наверное, будет нужна. Так вот предки нарисовали нам карту и по этой карте мы должны идти и пойдем", – заявил Захарченко.
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Когда тебе мало Лондона с Рейкьявиком #Захарченко pic.twitter.com/ehliIyB3nl— Necro Mancer (@666_mancer) 12 февраля 2018 г.
Ранее главарь боевиков Александр Захарченко заявил о необходимости захватить Великобританию, чтобы наступил "золотой век России".