На пункт пропуска на украино-российской границе напал бешеный енот

Во вторник, 13 февраля, на автомобильном пункте пропуска "Николаевка" в Черниговской области пограничники обнаружили бешеного енота, который прибежал с территории РФ. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Животное рычало и агрессивно бросалось на людей, не покидая пункт пропуска. Пограничники были вынуждены остановить пропуск транспортных средств.
Об обнаружении животного с явными признаками заболевания бешенством сообщили в Семеновскую районную организацию УООР и санитарно-эпидемиологическую станцию.
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"По прибытию на место происшествия представителями соответствующих служб было принято решение животное обезвредить. После чего оно было передано для проведения эпидемиологического исследования на предмет заражения бешенством", - говорится в сообщении.
Никто из присутствующих в пункте пропуска не пострадал.