Создавать сеть Wi-Fi в киевском метро будут заново

Киевская городская государственная администрация сообщила, что с 1 февраля 2018 года прекращен инвестиционный договор о создании сети Wi-Fi в Киевском метрополитене, который был подписан в конце 2014 года с компанией Mosquito Mobile. Соответствующее сообщение было опубликовано в коммунальной газете "Крещатик" от 13 февраля.
Компания Mosquito перестала заниматься расширением сети Wi-Fi в столичном метро из-за финансовых проблем фактически в начале 2017 года. После признания компании банкротом, КГГА расторгла сделку.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На киевском вокзале появился бесплатный Wi-Fi
В КГГА объявили о намерении до конца марта объявить тендер на строительство сети Wi-Fi в киевском метрополитене. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передают Українські Новини.
"В ближайшее время, можно сказать, что до конца марта будет объявлен новый тендер на Wi-Fi в киевском метрополитене", - сказал он.
Условия тендера буду определены позднее, однако на данный момент основным условием определено предоставление доступа к сети интернет на безоплатной основе на всех станциях метрополитена.
К тендеру будут допущены международные и украинские компании.