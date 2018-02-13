Создавать сеть Wi-Fi в киевском метро будут заново

Киевская городская государственная администрация сообщила, что с 1 февраля 2018 года прекращен инвестиционный договор о создании сети Wi-Fi в Киевском метрополитене, который был подписан в конце 2014 года с компанией Mosquito Mobile. Соответствующее сообщение было опубликовано в коммунальной газете "Крещатик" от 13 февраля.

Компания Mosquito перестала заниматься расширением сети Wi-Fi в столичном метро из-за финансовых проблем фактически в начале 2017 года. После признания компании банкротом, КГГА расторгла сделку.

В КГГА объявили о намерении до конца марта объявить тендер на строительство сети Wi-Fi в киевском метрополитене. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передают Українські Новини.

"В ближайшее время, можно сказать, что до конца марта будет объявлен новый тендер на Wi-Fi в киевском метрополитене", - сказал он.

Условия тендера буду определены позднее, однако на данный момент основным условием определено предоставление доступа к сети интернет на безоплатной основе на всех станциях метрополитена.

К тендеру будут допущены международные и украинские компании.