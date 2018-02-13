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Выдворение Саакашвили из Украины

Саакашвили рассказал о ближайших планах

Саакашвили рассказал о ближайших планах
Михеил Саакашвили / Фото: politeka.net

Лидер Руха новых сил отправится в турне по Европе и попробует восстановить украинское гражданство

13.02.18 222
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Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили заявил о намерении восстановить украинское гражданство. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Варшаве.

"Попытка избавиться от меня как от украинского политика – обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство", - заявил он.

Саакашвили планирует и дальше заниматься организацией массового протестного движения в Украине.

"Это движение будет расширяться, и я найду фактическую возможность присоединиться к нему", - отметил он.

Также в планах у политика вести активную агитацию в Европе с целью сделать президента "нерукопожатным" за рубежом.

"В ближайшие дни я уже решил, что буду делать. Для начала я встречусь с семьей в Нидерландах, далее я буду двигаться по всей Европе и буду заниматься политической деятельностью", - рассказал Саакашвили.

Напомним, Михеила Саакашвили 12 февраля задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.

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