Количество почтовых ящиков в Киеве уменьшилось вдвое

Укрпочта сократила количество почтовых ящиков в Киеве с 709 до 342 из-за снижения объема почтовой корреспонденции. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ учреждения на информационный запрос.

"При этом сократились транспортные расходы - уменьшение автопробега (сокращение на 12 тыс. км в месяц) и снижения затрат на техническое обслуживание почтовых ящиков ", - говорится в сообщении.

Относительно планов по изменению количества почтовых ящиков в регионах в Укрпочте сообщили, что в городах их число не изменится и составит 8 138 единиц. При этом, поскольку количество почтовых ящиков в сельской местности превышает соответствующие нормативы, а уровень их загрузки постоянно снижается, то в селах их количество сократят с 12 303 тыс. до 11 555 тыс. единиц.