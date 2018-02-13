Евросоюз следит за ситуацией с Саакашвили

В Европейском Союзе продолжают следить за развитием событий в связи с выдворением лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили из Украины и рассчитывают на соблюдение его прав. Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает Интерфакс-Украина.
"Мы продолжаем следить за развитием событий в отношении господина Саакашвили. Мы ожидаем соблюдения верховенства закона, а также прав господина Саакашвили", - говорится в сообщении.
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Напомним, Михеила Саакашвили 12 февраля задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.