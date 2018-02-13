Ryanair начнет летать из Украины уже осенью, – Омелян

Один из крупнейших европейских лоукостеров - авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" осенью 2018 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире канала "Громадське ТБ".

"Они полетят осенью 2018 года из аэропортов "Борисполь" и "Львов". То, что они полетят, у меня нет сомнений", - заявил министр.

Официальная презентация маршрутов Ryanair, по словам министра, пройдет в феврале - марте.

Напомним, 15 марта 2017 года авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта. 10 июля Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.