АТО: боевики четыре раза открывали огонь

В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал

13 февраля в районе проведения антитеррористической операции на линии соприкосновения снова не наблюдалось полного прекращения огня. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать минские договоренности. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора. В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

На луганском направлении противник из минометов калибра 120 мм вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи населенного пункта Троицкое. У Новозвановки боевики выпустили несколько очередей из крупнокалиберных пулеметов.

На Светлодарской дуге под вражеский огонь из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных видов попали защитники Луганского. В этом же районе, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, были обстреляны наши позиции неподалеку Светлодарска.