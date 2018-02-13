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Видео Турчинов: Закон о Донбассе не исключает военного пути освобождения оккупированных территорий

<span class="label red">Видео</span> Турчинов: Закон о Донбассе не исключает военного пути освобождения оккупированных территорий
Александр Турчинов / Фото: РБК-Украина

Однако дипломатический путь восстановления территориальной целостности Украины остается одним из приоритетных

13.02.18 56
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Закон о Донбассе не исключает силового пути освобождения оккупированных территорий и создает для этого предпосылки. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает hromadske.ua.

"Вместе с тем закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но дипломатический путь, в соответствии с позицией президента, остается одним из приоритетных", - подчеркнул он.

Турчинов объяснил, почему этот документ очень важен для Украины. Во-первых, на уровне закона Россия признается страной-агрессором.

"Это сразу перечеркивает планы Путина относительно маскировки агрессивной военной операции под миротворческую. То, что он хотел сделать и то, что уже даже обсуждалось в ООН. То есть, этот закон вообще не дает возможности России называть себя миротворцем, потому что нельзя быть миротворцем и агрессором одновременно", - отметил секретарь СНБО.

Второе — закон четко определяет технологию защиты граждан Украины, которые остались на оккупированной территории, и также тех, кто вынужден был покинуть свои дома и сейчас находится в Украине, но потерял имущество, недвижимость и тому подобное.

"В законе четко указано, что любые акты, составленные на оккупированной территории, не имеют никакого юридического смысла. Мы реально защищаем наших граждан от произвола и террора, в котором они вынуждены сегодня находиться", - добавил Турчинов.

Очень важна, по его словам, и безопасностная составляющая закона.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (№7163).

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