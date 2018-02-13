У РФ есть новые инструменты для кибератак на Украину, - разведка США

13 февраля в сенате США прошли слушания на тему глобальных угроз с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Об этом сообщает Голос Америки.

Американская разведка отметила, что Россия может провести против Украины кибероперации с помощью новых инструментов.

"Мы ожидаем, что Россия будет проводить дерзкие и более разрушительные кибероперации течение следующего года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины", - говорится в докладе разведки.

Американская разведка считает, что от России следует ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермеры против Украины.

Такими документ называет: срыв работы украинской энергосистемы, похищения и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и мероприятия под прикрытием (false flag operations) в киберпространстве.

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В следующем году российская разведка и службы безопасности и продолжат атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и пытаться получить закрытую информацию о политике США с компьютерных сетей США и НАТО.