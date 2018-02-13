Киевский метрополитен анонсировал капитальный ремонт станции "Святошин"

Закроют несколько выходов и подземный переход

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" анонсировало капитальный ремонт станции "Святошин" с 24 февраля до октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия Facebook.

"Выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК" и подземный переход работать не будут", – заявили в КП "Киевский метрополитен".

В ведомстве подчеркивают, что в часы "пик" во избежание скопления людей частично ограничат вход в рабочий вестибюль. Однако будет работать выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку.

Кроме того, КП "Киевский метрополитен" сообщает об установке лифтов для маломобильных групп населения.

На станции метро "Святошин" отремонтируют входную группу, заменят турникеты, выполнят ремонт стен и восстановят навигацию. Возле выходов из станции запланировано обустроить новые остановочные комплексы общественного транспорта.