В НАТО в очередной раз рассказали, когда Украина получит членство

Вступление Украины в НАТО может быть рассмотрено после проведения Киевом реформы в сфере обороны.

Об этом в среду, 14 февраля, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе, сообщает Корреспондент.

"Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ в Украине. Я приветствую заявление Украины об этом. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении", - сказал он.

Столтенберг также высоко отметил уровень партнерских отношений между Украиной и Альянсом и пообещал оказывать политическую и практическую поддержку нашей стране.

"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство и продолжать работу с официальным Киевом", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, Полторак решил не ехать в НАТО из-за позиции Венгрии.