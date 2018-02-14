В Борисполе задержали заместителя Труханова

В аэропорту "Борисполь" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.
Эту информацию Украинской правде подтвердили в НАБУ.
По информации УП, он прибыл из Израиля.
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Журналист Наталья Седлецкая в свою очередь сообщила, что он прилетел из Тель-Авива. По ее информации, пограничники задержали его для передачи сотрудниками НАБУ, которые должны вручить Вугельману подозрение.
Напомним, мэра Одессы уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления.