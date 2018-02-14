Украинская ГТС передана Минэнерго

В дальнейшем она станет частью компании "Магистральные газопроводы Украины"

Кабинет Министров одобрил передачу активов газотранспортной системы Украины (ГТС) от компании "Укртрансгаз" в управление Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как пишут Українські Новини, данные активы в дальнейшем будут переданы компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

В частности, передаче подлежат магистральные газопроводы, компрессорные станции, в том числе дожимные компрессорные станции, газораспределительные и газоизмерительные станции, подземные хранилища газа (ПХГ), имущество сервисных подразделений, автотранспорт, специализированный транспорт и другое имущество, необходимое для эффективной работы МГУ.

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Кроме того, в постановлении говорится, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна обеспечить до 1 июня 2018 года осуществление компанией "Укртрансгаз" передачи части функций МГУ.

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня вступления в силу решений Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в споре между Нафтогазом и компанией Газпром (Россия) по контрактам на период 2009-2019 годов.

Напомним, Киев определился с началом переговоров по управлению ГТС.