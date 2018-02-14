Спасатели будут ходить в новой форме

В среду, 14 февраля, Кабинет министров утвердил образцы форменной одежды сотрудников рядового и командного Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает 112 Украина.

Новая форма будет состоять из фетровых шляп темно-синего цвета, кепки и шапки-фески. Также спасатели будут носить утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, свитера, кители, полухлопковые штаны, рубашки голубого цвета и плащи-накидки.

Форма предполагает и нашивку с надписью "ГосЧС и Ukrainian rescuer", а также нашивку в виде флага Украины и веточки калины. Также будут изменены цвет и форма погон.

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Срок ношения рубашки, галстука, ботинок, носков и кепки составляет 1 год, штанов, кителя, зимней куртки - 3 года.