Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Экс-депутат РФ: "Письмо Януковича" сыграло ключевую роль в аннексии Крыма

Экс-депутат РФ: "Письмо Януковича" сыграло ключевую роль в аннексии Крыма

Экс-депутат РФ: "Письмо Януковича" сыграло ключевую роль в аннексии Крыма
Илья Пономарев / Фото: off-the-record.ru

Обращение беглого экс-президента стало обоснованием для военной агрессии РФ против Украины

14.02.18 152
010

Обращение Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину сыграло решающую роль во время голосования в Совете Федерации РФ 1 марта, когда российские сенаторы одобрили военную агрессию против нашей страны.

Об этом во время судебного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича заявил бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев, передает Украинская правда.

"Это способ легитимировать военную агрессию на территории Украины. И это основная правовая основа, на основании которой принималось решение об использовании вооруженных сил на территории страны", - сказал он.

Пономарев рассказал, что 28 февраля 2014 начали обзванивать российских сенаторов, членов Совета Федерации, чтобы собраться на внеочередное заседание. При этом, по его словам, никто из них не был знаком с повесткой дня.

Когда 1 марта открылось заседание Совета Федерации, на нем сначала даже не было кворума, и пришлось ждать пока соберется необходимое количество сенаторов.

"При регистрации было 75 человек из 166. То есть не хватало кворума сенаторов. Надо было еще раз переголосовывать. Тогда уже набралось 85 сенаторов", - сказал он.

Пономарев рассказал, что во время заседания председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что был запрос на использование вооруженных сил на территории Украины.

"Звучало, что это обосновывается защитой прав в Крыму, однако было сказано "на территории Украины", то есть не уточнялось, где именно будет использоваться сила", - сказал он.

По словам Пономарева, о поступлении письма от Януковича сообщил представитель комитета по Конституционному законодательству.

"Он его не демонстрировал, но что-то зачитывал. Он сказал, что оно поступило за час до начала заседания. Назвал его обращением. Подчеркнул, что это легитимный президент Украины поддерживает обращение президента РФ и просит применить войска на территории Украины для защиты граждан Украины. Далее он сказал, что этого письма достаточно для Совета Федерации для принятия решения и дать согласие на обращение президента", - сказал Пономарев.

"Это письмо проводило водораздел. Потому что в одном случае это был бы акт агрессии, с точки зрения присутствия в зале, а после этого письма это был ответ на обращение союзной нам страны", - добавил Пономарев.

По его мнению, обращение Януковича могло быть согласовано российскими властями и окружением украинского президента.

"Само по себе письмо я увидел весной от своего друга, который работает в российской миссии ООН... Меня заинтересовало, что это письмо было сделано не на бланке, имело подпись президента Украины. Президентом Украины была проставлена дата 1 марта 2014 года... оно было просто на листе бумаги", - рассказал он.

"3 марта Виталий Чуркин его обнародовал для того, чтобы оправдать действия РФ на заседаниях Совбеза ООН", - добавил Пономарев.

По его словам, 4 марта во время пресс-конференции Владимир Путин начал говорить об этом письме, однако оговорился, что дополнительных военных на территории Украины не нужно вводить, достаточно военных, находящихся в Крыму.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Горбатюк: Решение суда по делу Януковича могут отменить из-за заочной процедурыЕвросоюз пересмотрит санкции против ЯнуковичаСуд разрешил спецрасследование в отношении Януковича

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9614
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3125
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 16165
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5795
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3342
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5668
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2684
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3854
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1640
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5574
  1. Саакашвили дал брифинг в Варшаве 3308 / 3433
  2. Россиян выгнали с Олимпиады за флаг с Лениным 3137 / 3644
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 2683 / 3175
  4. В Киеве 14 февраля проезд на скоростном трамвае можно будет оплатить поцелуем 2668 / 2912
  5. Укрзализныця планирует повысить стоимость пассажирских перевозок с 1 апреля 2561 / 2852
  6. Наследие революции. Что случилось с общественными движениями, зародившимися во время Майдана 2464 / 2574
  7. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 2221 / 2354
  8. Польский премьер приравнял Хмельницкого к Гитлеру и Гимлеру 2170 / 2409
  9. В Украине возможны досрочные выборы 2155 / 2432
  10. В сенат США внесен проект резолюции, предусматривающей новые санкции против России 2138 / 2443
  1. Саакашвили дал брифинг в Варшаве 30 / 3433
  2. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 27 / 795
  3. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 23 / 1694
  4. Наследие революции. Что случилось с общественными движениями, зародившимися во время Майдана 14 / 2574
  5. И тишина. Что осталось после Саакашвили 12 / 3175
  6. Японцы создали лекарство, которое побеждает грипп за 24 часа 12 / 1175
  7. Польский премьер приравнял Хмельницкого к Гитлеру и Гимлеру 10 / 2409
  8. Укрзализныця планирует повысить стоимость пассажирских перевозок с 1 апреля 10 / 2852
  9. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 9 / 2354
  10. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 8 / 5795
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.