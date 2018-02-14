Экс-депутат РФ: "Письмо Януковича" сыграло ключевую роль в аннексии Крыма

Обращение Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину сыграло решающую роль во время голосования в Совете Федерации РФ 1 марта, когда российские сенаторы одобрили военную агрессию против нашей страны.

Об этом во время судебного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича заявил бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев, передает Украинская правда.

"Это способ легитимировать военную агрессию на территории Украины. И это основная правовая основа, на основании которой принималось решение об использовании вооруженных сил на территории страны", - сказал он.

Пономарев рассказал, что 28 февраля 2014 начали обзванивать российских сенаторов, членов Совета Федерации, чтобы собраться на внеочередное заседание. При этом, по его словам, никто из них не был знаком с повесткой дня.

Когда 1 марта открылось заседание Совета Федерации, на нем сначала даже не было кворума, и пришлось ждать пока соберется необходимое количество сенаторов.

"При регистрации было 75 человек из 166. То есть не хватало кворума сенаторов. Надо было еще раз переголосовывать. Тогда уже набралось 85 сенаторов", - сказал он.

Пономарев рассказал, что во время заседания председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко заявила, что был запрос на использование вооруженных сил на территории Украины.

"Звучало, что это обосновывается защитой прав в Крыму, однако было сказано "на территории Украины", то есть не уточнялось, где именно будет использоваться сила", - сказал он.

По словам Пономарева, о поступлении письма от Януковича сообщил представитель комитета по Конституционному законодательству.

"Он его не демонстрировал, но что-то зачитывал. Он сказал, что оно поступило за час до начала заседания. Назвал его обращением. Подчеркнул, что это легитимный президент Украины поддерживает обращение президента РФ и просит применить войска на территории Украины для защиты граждан Украины. Далее он сказал, что этого письма достаточно для Совета Федерации для принятия решения и дать согласие на обращение президента", - сказал Пономарев.

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"Это письмо проводило водораздел. Потому что в одном случае это был бы акт агрессии, с точки зрения присутствия в зале, а после этого письма это был ответ на обращение союзной нам страны", - добавил Пономарев.

По его мнению, обращение Януковича могло быть согласовано российскими властями и окружением украинского президента.

"Само по себе письмо я увидел весной от своего друга, который работает в российской миссии ООН... Меня заинтересовало, что это письмо было сделано не на бланке, имело подпись президента Украины. Президентом Украины была проставлена дата 1 марта 2014 года... оно было просто на листе бумаги", - рассказал он.

"3 марта Виталий Чуркин его обнародовал для того, чтобы оправдать действия РФ на заседаниях Совбеза ООН", - добавил Пономарев.

По его словам, 4 марта во время пресс-конференции Владимир Путин начал говорить об этом письме, однако оговорился, что дополнительных военных на территории Украины не нужно вводить, достаточно военных, находящихся в Крыму.