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Главная » Страна » В суде над Януковичем допросят Азарова и других министров президента-беглеца
В суде над Януковичем допросят Азарова и других министров президента-беглеца
Виктор Янукович / Фото: kvedomosti.com

В суде над Януковичем допросят Азарова и других министров президента-беглеца

Европейских дипломатов и чиновников на допрос звать не стали

14.02.18 37
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Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича бывшего премьер-министра Николая Азарова и руководителей силового блока во время событий Евромайдана.

Соответствующее решение огласил на заседании в среду председательствующий судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.

Всего суд разрешил допросить 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.

В частности, на допрос вызвали бывших:

- премьер-министра Николая Азарова;

- главу Администрации президента и секретаря СНБО Андрея Клюева;

- главу МВД Виталия Захарченко;

- председателя СБУ Александра Якименко;

- министра обороны Павла Лебедева;

- командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка;

- командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина;

- главу службы охраны президента Константина Кобзаря;

- сотрудника службы охраны президента Сергея Бернацкого;

- главу МИДа Леонида Кожару;

- начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щёголева;

- пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука;

- сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.

Также свидетельских показаний ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.

При этом суд отказался удовлетворять ходатайство в части допроса ряда иностранных политиков, дипломатов и европейских чиновников.

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