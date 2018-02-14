В суде над Януковичем допросят Азарова и других министров президента-беглеца

Оболонский райсуд Киева дал согласие на допрос по делу о госизмене Виктора Януковича бывшего премьер-министра Николая Азарова и руководителей силового блока во время событий Евромайдана.
Соответствующее решение огласил на заседании в среду председательствующий судья Владислав Девятко, передает Украинская правда.
Всего суд разрешил допросить 16 из 138 свидетелей, о которых просили адвокаты.
В частности, на допрос вызвали бывших:
- премьер-министра Николая Азарова;
- главу Администрации президента и секретаря СНБО Андрея Клюева;
- главу МВД Виталия Захарченко;
- председателя СБУ Александра Якименко;
- министра обороны Павла Лебедева;
- командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка;
- командующего ВМС и начальника Генштаба Юрия Ильина;
- главу службы охраны президента Константина Кобзаря;
- сотрудника службы охраны президента Сергея Бернацкого;
- главу МИДа Леонида Кожару;
- начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щёголева;
- пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука;
- сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.
Также свидетельских показаний ждут от жителей оккупированного Россией Крыма Оксаны Медиевой, Андрея Никифорова и Романа Татарикова.
При этом суд отказался удовлетворять ходатайство в части допроса ряда иностранных политиков, дипломатов и европейских чиновников.