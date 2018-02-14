Саакашвили просит суд признать незаконным его выдворение в Польшу

Лидер Руха новых сил Михеил Саакашвили подал иск в Окружной админсуд Киева с просьбой признать незаконным его выдворение в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Ответчиками указанны - Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы и Министерство внутренних дел", - говорится в сообщении.
Саакашвили просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных подразделений указанных ведомств, осуществивших 12 февраля 2018 его реадмиссию в Польшу.
"Также истец просит суд обязать соответствующее структурное образование Государственной миграционной службы отменить данное решение", - говорится в сообщении суда.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: И тишина. Что осталось после Саакашвили
Суд пока рассматривает вопрос открытия производства по этому делу.
Напомним, Михеила Саакашвили 12 февраля задержали украинские силовики и выдворили из страны. Опального политика отправили в Польшу.