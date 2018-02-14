Беларусь готова направить миротворцев на Донбасс

Беларусь в случае соответствующей санкции Совбеза ООН и согласия Украины готова направить своих миротворцев на Донбасс. Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на пресс-конференции в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"Необходимо обязательное выполнение ряда условий. А именно, решение СБ ООН, согласие страны, куда направляются миротворцы, и страны, которая направляет миротворцев. При выполнении данных условий мы готовы выполнить свои задачи ", - отметил он.

Равков добавил, что в Вооруженных силах Беларуси есть миротворческая рота в составе 100 человек, при этом 50 человек - это постоянный состав и 50 человек - переменный состав.

"Это подразделение готово выполнять задачи в любой точке мира", - сказал он.

Ранее в ООН подcчитали, сколько миротворцев нужно отправить на Донбасс.