Сенцов впервые позвонил из российской тюрьмы

Украинский политзаключенный Олег Сенцов позвонил домой из российской тюрьмы в Лабытнанги, где отбывает заключение. Об этом на своей странице в Facebook написала его сестра Наталья Каплан.

"Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: "Я жду другого", - написала Каплан.

Она также добавила, что во время телефонного разговора, который длился три минуты, пыталась пояснить Сенцову, что он относится к политическим заключенным, поэтому процедура обмена пленными к нему не применима.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в "организации терактов" на оккупированном полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма.