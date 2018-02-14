Украина готова к компромиссам по вопросу освобождения заложников, - Олифер

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске (Беларусь) готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников и ожидает скорейшего проведения второй волны обмена. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Ожидаем, что вторая волна освобождения удерживаемых лиц состоится как можно быстрее. Украинская сторона готова к компромиссам ради того, чтобы люди вернулись домой", - заявила она.

Кроме того, Олифер добавила, что Украина призывает Россию присоединиться к трехстороннему механизму поиска пропавших без вести.

"Призываем РФ пересмотреть свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания при участии Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, к работе которого будут приглашать представителей ОРДЛО. Пока что РФ отказывается участвовать в этой работе", - добавила Олифер.

Напомним, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданский.