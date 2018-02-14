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Сайдик: Минские соглашения в коррекции пока не нуждаются

Сайдик: Минские соглашения в коррекции пока не нуждаются
Мартин Сайдик / Фото:borgenmagazine.com

Когда на Донбассе будет миссия ООН, то ее целью должно стать именно воплощение минских соглашений

14.02.18 51
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Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик считает, что корректировать минские соглашения в связи с предложениями о вводе миротворцев на территорию Донбасса преждевременно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Слишком рано об этом говорить (о корректировке минских соглашений, - ред.), потому что пока есть только предложение РФ (по вводу миротворцев, - ред.)", - заявил Сайдик.

Представитель ОБСЕ подчеркнул, что считает минские соглашения очень сильными и устойчивыми. И когда на Донбассе будет миссия ООН, то ее целью должно стать именно воплощение минских соглашений.

Сайдик также отметил, что минский процесс работает и приносит результаты.

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