Станцию метро "Майдан Незалежности" из-за визита Порошенко решили не закрывать

Ранее сообщалось, что станция не будет работать из-за официальных мероприятий с участием президента

15 февраля в Киеве станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме. Об этом сообщается в Twitter КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 15 февраля, станция метро "Майдан Незалежности" будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Увага!

Завтра, 15.02, станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 14 февраля 2018 г.

Напомним, ранее в "Киевском метрополитене" сообщили, что станция "Майдан Незалежности" не будет работать из-за официальных мероприятий с участием президента Украины. Сейчас предыдущее сообщение удалено.