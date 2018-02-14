Избрание меры пресечения мэру Одессы начнется вечером 14 февраля, – САП

Соломенский районный суд Киева вечером 14 февраля начнет рассмотрение ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"14 февраля в 19:00 следственный судья Соломенского районного суда города рассмотрит ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, об избрании меры пресечения городскому голове Одессы, который был задержан сегодня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Судебное заседание состоится по адресу: Вознесенский спуск, 10-б", - говорится в сообщении САП.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ обратились в суд с ходатайством о взятии Труханова под стражу с альтернативой залога в размере 50 млн гривен.

Напомним, утром 14 февраля в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и передали его сотрудникам НАБУ.

Его подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.