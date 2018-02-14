Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко

Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков поддерживаемой Россией террористической организации "ДНР. Хомченко было 59 лет. Об этом сообщает Радио Свобода.

Хомченко было 59 лет. В последнее время он вел богослужения в Марьинке. До событий весны 2014 года Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке.

Хомченко был одним из организаторов "Молитвенного Майдана" в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда "российские танки уже вошли в Донецк". После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.

После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе.

"Когда меня подняли на дыбу и надели противогаз – в глазах потемнело. Я почувствовал, что теряю сознание и инстинктивно набрал воздуха в легкие, а они подставили ватку с нашатырным спиртом. Потом перекрывали кран, а потом открывали и погружали шланг в воду", – рассказал пастор Хомченко.

По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.