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Главная » Страна » Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко

Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко

Умер освобожденный из плена боевиков "ДНР" пастор Александр Хомченко
Александр Хомченко / Фото: Радио Свобода

Террористы пытали священника, в частности, на дыбе

14.02.18 4942
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Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков поддерживаемой Россией террористической организации "ДНР. Хомченко было 59 лет. Об этом сообщает Радио Свобода.

Хомченко было 59 лет. В последнее время он вел богослужения в Марьинке. До событий весны 2014 года Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке.

Хомченко был одним из организаторов "Молитвенного Майдана" в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда "российские танки уже вошли в Донецк". После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.

После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе.

"Когда меня подняли на дыбу и надели противогаз – в глазах потемнело. Я почувствовал, что теряю сознание и инстинктивно набрал воздуха в легкие, а они подставили ватку с нашатырным спиртом. Потом перекрывали кран, а потом открывали и погружали шланг в воду", – рассказал пастор Хомченко.

По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.

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