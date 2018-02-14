Аваков: Украина близка к соглашению о безвизе с Южной Кореей

Глава украинского МВД отметил высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной

Украина приблизилась к завершению переговоров относительно взаимного признания документов и безвизового режима с Южной Кореей. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

"Нужен ли нам безвиз с 11-й экономикой мира? Вопрос риторический! Очень рад, что нам удалось вплотную приблизиться к соглашению по этому вопросу", – написал он.

Аваков подчеркнул, что во время визита в Сеул делегации МВД удалось обсудить ряд ключевых вопросов сотрудничества.

"На встрече с министром МВД, генеральным комиссаром полиции, председателем Совета при президенте мы выполнили свою работу для завершения переговоров по пакету взаимного признания личных документов граждан, водительских прав и безвизового режима для граждан Украины", – отметил он.

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Глава украинского МВД отметил высокую мотивацию и заинтересованность корейской стороны в сотрудничестве с Украиной, в частности в промышленно-технической сфере, космических программах, инфраструктурных и сельскохозяйственных проектах.