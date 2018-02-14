Меру пресечения Труханову вряд ли изберут 14 февраля, – прокурор

Мэра Одессы еще не доставили в Соломенский райсуд

Прокурор Максим Кравченко в Соломенском райсуде Киева, где ожидается избрание меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его возможным подельникам, заявил, что сегодня суд вряд ли успеет принять решение по Труханову. Об этом он сказал журналистам в зале суда, передает LIGA.net.

"Давайте подумаем, успеем мы рассмотреть шестерых (фигурантов производства, - ред.), если мы первого рассматриваем уже час? Нет, сегодня нет", - сказал Кравченко.

Также он отметил, что сам Труханов в суд не доставлен. "Сегодня вряд ли он будет доставлен сюда", - сказал прокурор.

По его словам, на данный момент в суд доставили только Петра Загодиренко и Игоря Кравченко.

Сейчас судьи совещаются, оставить ли представителей СМИ в зале суда во время рассмотрения вопроса.

Ранее сообщалось, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут просить суд избрать Труханову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.