Украина не готова говорить о возвращении оккупированного Крыма военным путем, - МИП

В Украине не готовы говорить о военном сценарии возвращения оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщила первая заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепарова, передает hromadske.ua.

"На экспертном уровне обсуждают несколько вариантов деоккупации Крыма. Наиболее вероятный - это политико-дипломатический. Речь идет о продолжении политики санкций, политики непризнания и дипломатического давления. С этой точки зрения Украина является активной", - сказала Джепарова.

Она отметила, что все, что показывает слабость России, в частности, пропаганда и недопуск ООН в оккупированный Крым, является дипломатической победой для Украины.

Напомним, ранее исполняющая обязанности заместителя председателя миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс заявила, что санкции против России из-за аннексии Крыма будут действовать до возвращения территории под контроль Украины.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.