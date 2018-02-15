ГПУ: Четырех морпехов возле Широкино убили их сослуживцы

По подозрению в убийстве четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты возле Широкино задержаны двое их сослуживцев. Они дали признательные показания. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"После основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - написала она.

Во время следственных действий на месте убийства были обнаружены признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

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В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).