В Украине зарегистрировано почти 380 тыс. безработных, - Госстат

За месяц количество безработных выросло на 25 тыс. человек

По состоянию на 1 февраля 2018 года количество официально зарегистрированных в Украине безработных составляет 378,9 тыс. человек (1,4% от всего работоспособного населения). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечено, что средний размер материальной помощи на одного безработного составляет 2 тыс. 483 грн в месяц

Среди зарегистрированных безработных в январе находятся 197,4 тыс. женщин и 181,5 тыс. мужчин.

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Напомним, по состоянию на 1 января 2018 годы было зарегистрировано 354,4 тыс. безработных.