В Украине зарегистрировано почти 380 тыс. безработных, - Госстат

По состоянию на 1 февраля 2018 года количество официально зарегистрированных в Украине безработных составляет 378,9 тыс. человек (1,4% от всего работоспособного населения). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Отмечено, что средний размер материальной помощи на одного безработного составляет 2 тыс. 483 грн в месяц
Среди зарегистрированных безработных в январе находятся 197,4 тыс. женщин и 181,5 тыс. мужчин.
Напомним, по состоянию на 1 января 2018 годы было зарегистрировано 354,4 тыс. безработных.