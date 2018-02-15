Насиров просит суд восстановить его в должности главы ГФС

Одно из требований - выплатить средний заработок за время "вынужденного прогула"

Роман Насиров подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой восстановить его в должности главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету министров Украины, второй ответчик - Государственная фискальная служба Украины", - сказано в нем.

Насиров просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение правительства от 31 января об увольнении его с должности председателя ГФС, а также просит восстановить его на данной должности.

Кроме того, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время "вынужденного прогула".

Напомним, председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова подозревают в том, что в течение 2015–2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования, а 31 января уволил его с должности.